Didier Deschamps : Sa relation «intime» avec une célébrité

Grand supporter de l’équipe de France, Nagui n’a pas attendu les victoires de Didier Deschamps à la Coupe du Monde comme joueur ou sélectionneur pour nouer une relation forte avec lui. Une amitié d’une trentaine d’années unit les deux hommes, qui s’étaient prononcés sur le sujet en 2019.

Cette année 2026 marque la fin de l’ère Deschamps. Arrivant à la fin de son contrat au terme de la Coupe du monde en Amérique du Nord, le sélectionneur des Bleus va laisser sa place, probablement à Zinedine Zidane. Tout au long de son aventure en équipe de France, Didier Deschamps a pu compter sur le soutien d’une star bien connue de la télévision en la personne de Nagui, son ami de longue date.

« Ce n'est pas superficiel » Présent en Russie (Mondial 2018), au Qatar (Mondial 2022) ou encore en Allemagne (Euro 2024) pour suivre de près les matches de l’équipe de France, Nagui connaît Didier Deschamps depuis une trentaine d'années. Et entre les deux hommes, une relation forte s’est installée. « Cette relation, ce n'est pas entre Didier Deschamps le sélectionneur et Nagui l'animateur et producteur. C'est plus intime que cela. Ce n'est pas superficiel », expliquait l’ancien joueur de l’OM en 2019, dans un entretien accordé au Parisien avec son ami.