Zinedine Zidane change de métier : L'annonce improbable !

Interrogé sur Zinedine Zidane, avec lequel il a évolué en équipe de France, Willy Sagnol ne mâche pas ses mots pour encenser l'ancien numéro 10 des Bleus. A ses yeux, ils ne faisaient même pas le même boulot tant Zizou était impressionnant sur le plan technique.

Entre 2000 et 2006, Willy Sagnol s'était imposé comme une valeur sure de l'équipe de France. Une période durant laquelle il a notamment côtoyé Zinedine Zidane. C'est d'ailleurs lui qui avait délivré ce centre parfait sur la tête du numéro 10 tricolore en finale de la Coupe du monde 2006. Une action qui aurait pu devenir mémorable sans l'arrêt de Gianluigi Buffon. Cela n'empêche pas Willy Sagnol de conserver un souvenir magnifique de Zizou, bien qu'il reconnaisse qu'il n'avait pas l'impression de faire le même sport.

«Tu te rends compte que tu ne fais pas le même sport» « Ils ont voulu être Champions du Monde et d’Europe sans moi. Je leur en veux, mais c’est comme ça, on ne peut pas changer le passé (rires). Pour rentrer dans ce groupe-là, il fallait une petite épidémie… Malgré tout, j’y arrive, oui. Quand tu arrives, tu as les Zidane, Djorkaeff, Desailly, Thuram… Tu ne dis rien, tu regardes, tu apprends, tu travailles, tu souris quand on te dit de sourires, tu cours quand on te demande de courir… », confie-t-il dans le podcast Kampo, avant de poursuivre.