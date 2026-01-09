Mbappé snobe l’équipe de France, la trahison après Zidane ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2017, Kylian Mbappé porte le maillot de l’équipe de France et compte aujourd’hui 94 sélections avec les Bleus dont il est d’ailleurs le capitaine. Verra-t-on d’ailleurs prochainement un deuxième Mbappé en sélection ? Son frère, Ethan Mbappé, évolue actuellement du côté du LOSC et pourrait prétendre à une place en sélection à l’avenir. A moins qu’il ne décide de représenter un autre pays comme a pu le faire Luca Zidane avec l’Algérie ?

Marcus et Khephren Thuram, Lucas et Théo Hernandez… Dernièrement, l’équipe de France a vu des frères évoluer ensemble au même moment. Et si on ajoutait prochainement… les Mbappé ? Aujourd’hui, Kylian Mbappé est bien installé chez les Bleus, dont il est le capitaine. Et voilà qu’il pourrait à l’avenir être rejoint par son petit frère, Ethan Mbappé, actuellement au LOSC. A 19 ans, le milieu de terrain est sur la pente ascendante sous les ordres de Bruno Genesio. De quoi lui ouvrir les portes de l’équipe de France pour l’avenir ?

Le Cameroun plutôt que la France… Comme son frère, Ethan Mbappé pourrait donc prétendre à l’équipe de France pour les mois à venir. Mais le joueur du LOSC pourrait aussi très bien représenter une autre sélection. Comme les frères Boateng, les frères Mbappé pourraient jouer pour deux pays différents. C’est ainsi que dernièrement, Ethan Mbappé a été évoqué… avec le maillot du Cameroun. Président de la fédération camerounaise, Samuel Eto’o a même confié sur le sujet : « Ethan Mbappé ? On dit qu’il est très bon. Le voir jouer pour le Cameroun ? On sollicite beaucoup de joueurs mais pour protéger tous ces joueurs, je ne vais pas les citer ».