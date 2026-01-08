Zidane «capable de tout arrêter», les accusations qui l’ont fait craquer !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Retraité des terrains depuis 2006, Zinedine Zidane avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale dès 2004, avant de revenir en équipe de France l’année suivante. À l’époque, le champion du monde avait haussé le ton pour démentir les rumeurs entourant ce retour.

Deux ans avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle, Zinedine Zidane avait annoncé à l’été 2004 son retrait de l’équipe de France , peu après l’élimination prématurée des Bleus à l’Euro contre la Grèce en quarts de finale. L’année suivante, Zidane était finalement revenu sur sa décision.

À l’époque, plusieurs rumeurs circulaient sur les raisons de ce retour en équipe de France , de quoi agacer le principal concernant, qui avait démenti toute pression politique ou commerciale. « Si je reviens, c'est parce que je le veux bien, et uniquement pour ça, confiait Zidane en 2005, dans les colonnes de France Football. Vous croyez sincèrement que tous les intervenants possibles qu'on a nommés dans la presse auraient pu m'influencer. Les Adidas, les Orange, les Canal+, les TF1 prétendument intéressés par la participation de la France au Mondial-2006, le président de la République et qui sais-je encore… »

« Quand je lis ça, ça me met en boule! »

« Quand je lis ça, ça me met en boule! Je serais même capable de tout arrêter si l'on insiste », avait-il ajouté, avant d’expliquer la raison de ses entretiens exclusifs avec Orange et Canal+ : « C'est parfaitement logique. Ce n'est pas la vôtre, mais c'est la mienne. Orange et Canal+ dépensent beaucoup d'argent pour mon image et je me vois mal l'annoncer ailleurs que chez eux. (...) C'est bien le minimum que je puisse faire ».

Zinedine Zidane avait alors révélé la vraie raison de son retour en équipe de France : « Une nuit à trois heures du matin, je me suis soudain réveillé et là j'ai parlé avec quelqu'un. Mais ça, personne ne le sait. Ni ma femme, ni personne. C'est une énigme, oui, mais ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. C'est quelqu'un que vous ne rencontrerez probablement jamais. Moi-même, je ne m'explique pas cette rencontre. Cette personne existe, mais ça vient de tellement loin. Et là, durant les heures qui ont suivi, j'étais tout seul avec elle et, chez moi, j'ai pris la vraie décision de revenir. (…) Et quand je vous confie tout ça, c'est afin qu'on arrête de raconter des "trucs" et des "machins" qui n'ont aucun sens ».