Benzema de retour en équipe de France, il obtient une «exclusivité mondiale» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, au moment de dévoiler sa liste des joueurs appelés pour disputer l'Euro, Didier Deschamps avait choqué tout le monde en annonçant le retour de Karim Benzema. Mis de côté depuis 2015, celui qui était alors l'attaquant du Real Madrid retrouvait ainsi les Bleus. C'est alors qu'Hugo Guillemet avait réussi à obtenir une interview de Benzema pour L'Equipe. Un gros coup dont se souvient le journaliste.

Journaliste pour L'Equipe, Hugo Guillemet interviewait Karim Benzema en décembre dernier pour le quotidien sportif. L'occasion pour le buteur d'Al-Ittihad d'ouvrir la porte à un retour en équipe de France. Mais voilà que ce n'est pas la première fois que les deux hommes ont eu l'occasion de se parler. En effet, ayant réalisé plusieurs entretiens de Benzema, Hugo Guillemet avait notamment obtenu en exclu sa réaction en 2021 au moment de son retour chez les Bleus pour l'Euro après des années d'absence.

« Il y a 800 ou 1000 médias du monde entier qui veulent l’interviewer » Interrogé par Kassim Maaloul sur Youtube, Hugo Guillemet est revenu sur cette interview de Karim Benzema en 2021 qui était alors désiré par tous les médias. Le journaliste de L'Equipe a ainsi raconté : « J’avais réussi à décrocher une interview vraiment en exclusivité mondiale. Il venait d’être appelé le jeudi par Deschamps en équipe de France, il y a 800 ou 1000 médias du monde entier qui veulent l’interviewer parce que ça fait 6 ans qu'il est banni. On est le jeudi, il joue le samedi avec le Real, le dimanche il passe par Lyon, le lundi il est à Clairefontaine donc il faut que je fasse l'interview le dimanche ».