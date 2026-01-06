Deschamps : Le plan drague à la télévision

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le clap de fin approche pour Didier Deschamps. Le patron de l'équipe de France rendra son tablier après la prochaine Coupe du monde qui se déroulera à la prochaine intersaison. L'occasion pour Florian Thauvin, de retour au premier plan avec le RC Lens, de rêver d'une convocation pour une nouvelle Coupe du monde après 2018.

Entre le 11 juin et le 19 juillet prochain, Didier Deschamps disputera son ultime compétition à la tête de l'équipe de France. Après 14 années de bons et loyaux services, il cèdera la main sans nul doute à Zinedine Zidane qui disposerait déjà d'un accord verbal avec la Fédération française de football à en croire les sources du journaliste Fabrizio Romano.

«Avant d'être joueur, on est supporters de l'équipe de France» D'ici-là, Didier Deschamps aura deux listes à de joueurs sélectionnés à fournir : pour la trêve internationale de mars et la dernière qui constituera le groupe qu'il emmènera en Amérique du nord pour la Coupe du monde. Présent sur le plateau de Ligue 1+ dimanche, Florian Thauvin a entamé l'opération séduction. « Un objectif assumé de participer à la Coupe du monde ? Pour le plus grand bonheur des Français, on voit les joueurs de grande qualité que l'on a en France. Ce qu'on souhaite tous, c'est que la France remporte une nouvelle Coupe du monde. Avant d'être joueur, on est supporters de l'équipe de France. Ca, il ne faut pas l'oublier »