Olivier Giroud à la Coupe du monde : L'énorme surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un excellent début de saison, Olivier Giroud semble un peu plus émoussé. Rien de surprenant pour le joueur de 39 ans qui prépare déjà sa reconversion. Il est effectivement pressenti pour être aux commentaires de la prochaine Coupe du monde sur M6.

Dans à peine plus de six mois, la Coupe du monde débutera en Amérique du nord. Une compétition qui sera diffusé en France par M6 qui retransmettra 54 affiches en clair du Mondial qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Mais pour le moment, Xavier Domergue ne connaît pas encore le nom du consultant qui l'accompagnera aux commentaires des principales affiches du tournoi.

Giroud aux commentaires de la Coupe du monde ? En effet, Xavier Domergue sera le commentateur des grosses affiches de la Coupe du monde, y compris des matches de l'équipe de France. Et selon les informations de L'EQUIPE, M6 cherche un champion du monde 2018 pour l'accompagner, ce qui écarte d'emblée les trois derniers consultants qui ont collaboré avec le journaliste, à savoir Christophe Dugarry (Euro 2024), Antoine Kombouaré (Finale de la Ligue des champions) et Benoit Cheyrou (Finale de la Coupe Intercontinentale).