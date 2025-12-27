Olivier Giroud fait ses adieux, il est dévasté...

Amadou Diawara

Ce vendredi, Jean-Louis Gasset est décédé, et ce, alors qu'il avait 72 ans. Ayant côtoyé l'ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France, Olivier Giroud a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Comme l'a affirmé le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Jean-Louis Gasset est parti trop tôt.

Faisant partie du staff de Laurent Blanc pendant de longues années, Jean-Louis Gasset a été sélectionneur adjoint de l'équipe de France pendant près de deux ans, et ce, entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012.

Décès de Jean-Louis Gasset : Olivier Giroud se livre Ayant honoré sa toute première sélection en équipe de France le 11 novembre 2011, Olivier Giroud a eu la chance d'évoluer sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Alors que ce dernier est décédé ce vendredi, l'actuel meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 réalisations) a fait passer un message fort.