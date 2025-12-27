Olivier Giroud fait ses adieux, il est dévasté...

Ce vendredi, Jean-Louis Gasset est décédé, et ce, alors qu'il avait 72 ans. Ayant côtoyé l'ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France, Olivier Giroud a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Comme l'a affirmé le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Jean-Louis Gasset est parti trop tôt.
Faisant partie du staff de Laurent Blanc pendant de longues années, Jean-Louis Gasset a été sélectionneur adjoint de l'équipe de France pendant près de deux ans, et ce, entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012.
Décès de Jean-Louis Gasset : Olivier Giroud se livre
Ayant honoré sa toute première sélection en équipe de France le 11 novembre 2011, Olivier Giroud a eu la chance d'évoluer sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Alors que ce dernier est décédé ce vendredi, l'actuel meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 réalisations) a fait passer un message fort.
«Je suis très attristé de le voir partir si jeune»
« Jean-Louis Gasset ? C’était une vraie bonne personne avec de belles valeurs, il connaissait bien le ballon, il savait parler aux joueurs avec des mots justes, et parfois avec ce côté chambreur qui faisait partie de sa personnalité. Pour toutes ces raisons, il était très apprécié des mecs. Je suis très attristé de le voir partir si jeune. Je pense à sa famille. J’avais été touché par la manière dont lui et Laurent Blanc m’avaient accueilli au sein du groupe France », a confié Olivier Giroud, pensionnaire du LOSC, lors d'un entretien accordé au Parisien.