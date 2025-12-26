Kylian Mbappé annonce un drame !

Alexis Brunet

À l’âge de 72 ans, Jean-Louis Gasset nous a malheureusement quitté ce vendredi, a annoncé sa famille. Le technicien passé par l’OM ou bien le PSG était l’une des figures marquantes du football français et certains de ses acteurs ont donc décidé de lui rendre hommage. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé qui a publié un beau message en story Instagram.

Le monde du football français a encore perdu l’une de ses figures. Ce vendredi, la famille de Jean-Louis Gasset a annoncé le décès de l’ancien entraîneur, qui était âgé de 72 ans. Il était notamment passé par l’OM, le PSG, Montpellier ou bien Bordeaux, en tant que numéro un ou bien en tant qu’adjoint de Laurent Blanc.

Mbappé rend hommage à Gasset Même s’ils ne se sont jamais côtoyés en club, Jean-Louis Gasset et Kylian Mbappé se sont souvent croisés lors d’affrontements. Sur Instagram, le joueur du Real Madrid a tenu à rendre hommage à l’ancien entraîneur de l’OM. « Une encyclopédie du foot nous a quittés. Merci pour tout et repose en paix. Mes condoléances à sa famille et ses proches. »