Kylian Mbappé annonce un drame !

À l’âge de 72 ans, Jean-Louis Gasset nous a malheureusement quitté ce vendredi, a annoncé sa famille. Le technicien passé par l’OM ou bien le PSG était l’une des figures marquantes du football français et certains de ses acteurs ont donc décidé de lui rendre hommage. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé qui a publié un beau message en story Instagram.
Le monde du football français a encore perdu l’une de ses figures. Ce vendredi, la famille de Jean-Louis Gasset a annoncé le décès de l’ancien entraîneur, qui était âgé de 72 ans. Il était notamment passé par l’OM, le PSG, Montpellier ou bien Bordeaux, en tant que numéro un ou bien en tant qu’adjoint de Laurent Blanc.
Mbappé rend hommage à Gasset
Même s’ils ne se sont jamais côtoyés en club, Jean-Louis Gasset et Kylian Mbappé se sont souvent croisés lors d’affrontements. Sur Instagram, le joueur du Real Madrid a tenu à rendre hommage à l’ancien entraîneur de l’OM. « Une encyclopédie du foot nous a quittés. Merci pour tout et repose en paix. Mes condoléances à sa famille et ses proches. »
« Cela m'a fait un coup »
Contrairement à Kylian Mbappé, Pablo Longoria a collaboré pendant plusieurs mois avec Jean-Louis Gasset à l’OM en 2024. Le président marseillais a d’ailleurs rendu hommage, auprès du journal L’Équipe, à son ancien entraîneur. « C'est inattendu, cela m'a fait un coup, c'est une triste journée. Jean-Louis était quelqu'un de bien. Il mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c'est tellement rare. Je ne le connaissais pas personnellement avant son arrivée à l'OM. Lors de notre première conversation, il m'a demandé : ''Est-ce que tu as parlé à Gattuso ? Comment tu le sens ?'' Cela m'avait marqué. Il avait d'abord pensé à Gattuso, et après seulement on avait commencé à échanger en profondeur. Il était ainsi : il faut bien faire les choses, avec dignité. Après chaque victoire, il venait me voir et me disait : ''Vous êtes content président ?'' Et on se faisait un câlin. Je vais retenir ça. Il avait toujours le même rituel. »