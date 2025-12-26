Mariage surprise pour Zidane : Le coup de fil qui a tout changé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les faits datent de 2008, soit deux ans à peine après la terrible finale de Coupe du Monde qui était le dernier match de Zinedine Zidane en tant que joueur. Willy Sagnol, qui en voulaient beaucoup à son coéquipier de son expulsion en finale, avait longtemps hésité à l'inviter à son mariage avant de finalement lui passer un coup de fil à la dernière minute... Explications.

Dans des propos rapportés il y a déjà quelques années par RMC Sport, Willy Sagnol se confiait sans détour au sujet de Zinedine Zidane et de son expulsion en finale de la Coupe du Monde 2006. Un geste pour lequel le latéral droit des Bleus à cette époque lui en avait beaucoup voulu, au point d'ailleurs que Sagnol ait longtemps hésité à inviter Zidane à son mariage deux ans plus tard.

Sagnol en a voulu à Zidane « Il faut remettre les choses dans leur contexte. Après 2006 et ce qui s’est passé lors de cette finale de Coupe du Monde perdue aux tirs au but contre l’Italie (1-1), on a eu un peu les boules et on a tous voulu l’exprimer, ce d’une façon ou d’une autre, même si certains l’ont gardé pour eux quand d’autres ont préféré le dire plus publiquement. Avec mon caractère, j’ai préféré garder ça pour moi, à ce moment, mais ça n’empêche pas que j’avais une certaine rancœur, un mauvais goût dans la bouche… », confie Willy Sagnol, qui a finalement été convaincu par sa femme d'enterrer ses rancoeurs envers Zinedine Zidane.