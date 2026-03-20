PSG - Une bagarre avait éclaté à l’entraînement : «Je suis allé l’attraper»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant le sacré en Ligue des Champions de la saison passée et l’ambiance paillettes amenée par le rachat du Qatar en 2011, le PSG a vécu des périodes très compliquées sur le plan sportif. Et l’ambiance n’était pas forcément au rendez-vous dans le vestiaire comme en témoigne cette altercation racontée par un ancien joueur du PSG…

Il n’est pas toujours facile de gérer au mieux les relations humaines dans un vestiaire de football, et cet ancien milieu de terrain du PSG en sait quelque chose. Pur produit issu du centre de formation du club de la capitale où il a évolué en équipe première de 2006 à 2015, il a donc vécu de l’intérieur la métamorphose du PSG avec le rachat du club par le Qatar en 2011. Ce joueur, c’est Clément Chantôme, et il révélait en 2023 dans un entretien à Colinterview les coulisses d’une altercation au PSG.

Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce le dossier chaud de l'été ! https://t.co/vjHNdifw1z — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Je l’ai pris par le cou » « Je me suis embrouillé avec l’adjoint de Le Guen. Je l’ai pris par le cou. Ça a été rapide. Pourquoi ? Il ne faut pas grande chose pour dégoupiller. Je crois que c’est pour des fautes qu’il ne me sifflait pas à l’entraînement, il faisait exprès de pas siffler sur moi. A un moment du coup je suis allé l’attraper. Ce sont des frustrations. Quand tu ne joues pas, tu vois tout noir », a expliqué Clément Chantôme, qui avait donc commencé à se bagarrer avec l’entraîneur-adjoint du PSG de l’époque. Et malgré ce craquage, l’ancien milieu de terrain n’a pas été sanctionné par sa direction.