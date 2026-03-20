Mercato - PSG : «C'est son rêve», un premier transfert majeur déjà acté ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En coulisses, les premières discussions ont débuté en vue du mercato estival. Y compris du côté du PSG. D'ailleurs, un joueur aurait même déjà passé un coup de fil afin de réaliser son rêve. Et le transfert serait même très bien engagé alors que le mercato n'ouvrira ses portes que dans quelques mois.

En coulisses, le PSG travaille déjà sur le prochain mercato estival qui ouvrira dans environ trois mois. En effet, une large revue d'effectif est déjà envisagée, et un attaquant devrait enfin trouver une porte de sortie définitive, à savoir Randal Kolo Muani. Prêté à Tottenham l'été dernier, l'attaquant français ne rester pas chez les Spurs, mais n'entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique au PSG. Selon Fabrizio Romano, un transfert à la Juventus est bien engagé, ce qui permettrait à Kolo Muani de réaliser son rêve.

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Saison compliquée pourtant pour RKM, impliqué sur 9 buts en 33 matchs avec Tottenham cette saison... pic.twitter.com/gDsaUnVxAE — BeFootball (@_BeFootball) March 19, 2026

Kolo Muani vers la Juventus ? « À propos de Randal Kolo Muani, un nom cher aux supporters de la Juventus, je tiens à vous informer qu'il a déjà décidé de ne pas rester à Tottenham, où il est prêté par le Paris Saint-Germain. Il retournera donc à Paris et cherchera un nouveau club. De son côté, Randal Kolo Muani voit se réaliser son rêve depuis la fin du mercato hivernal : la Juventus. Il serait ravi de revenir et l'a fait savoir aux Bianconeri. Kolo Muani rêve de rejoindre la Juventus », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube en italien, avant de poursuivre.