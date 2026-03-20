Mercato - PSG : «C'est son rêve», un premier transfert majeur déjà acté ?

En coulisses, les premières discussions ont débuté en vue du mercato estival. Y compris du côté du PSG. D'ailleurs, un joueur aurait même déjà passé un coup de fil afin de réaliser son rêve. Et le transfert serait même très bien engagé alors que le mercato n'ouvrira ses portes que dans quelques mois.
En coulisses, le PSG travaille déjà sur le prochain mercato estival qui ouvrira dans environ trois mois. En effet, une large revue d'effectif est déjà envisagée, et un attaquant devrait enfin trouver une porte de sortie définitive, à savoir Randal Kolo Muani. Prêté à Tottenham l'été dernier, l'attaquant français ne rester pas chez les Spurs, mais n'entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique au PSG. Selon Fabrizio Romano, un transfert à la Juventus est bien engagé, ce qui permettrait à Kolo Muani de réaliser son rêve.
Kolo Muani vers la Juventus ?
« À propos de Randal Kolo Muani, un nom cher aux supporters de la Juventus, je tiens à vous informer qu'il a déjà décidé de ne pas rester à Tottenham, où il est prêté par le Paris Saint-Germain. Il retournera donc à Paris et cherchera un nouveau club. De son côté, Randal Kolo Muani voit se réaliser son rêve depuis la fin du mercato hivernal : la Juventus. Il serait ravi de revenir et l'a fait savoir aux Bianconeri. Kolo Muani rêve de rejoindre la Juventus », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube en italien, avant de poursuivre.
«C'est son rêve»
« Contrairement à janvier, où la Juventus a tout tenté pour le recruter, mais où Tottenham n'a pas libéré Kolo Muani avant que la situation ne s'envenime, même après le limogeage de Thomas Frank, la situation est aujourd'hui entre les mains de la Juventus. Pourquoi ? Parce que la Juventus peut et doit décider de son avenir : quel attaquant recruter, quel attaquant est disponible. Le budget alloué à la Ligue des Champions pourrait avoir un impact, mais Kolo Muani serait plus que disposé à reprendre les négociations avec la Juventus. Il ne restera pas à Tottenham aujourd'hui, la décision finale revient à la Juventus », ajoute Fabrizio Romano.