Mercato - PSG : Un joueur était parti au clash pour son transfert, «ma face du ghetto est ressortie»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parfois, il arrive à certains joueurs de faire le forcing pour rejoindre un club. C’est ce qui est arrivé à cet ancien attaquant, désireux coûte que coûte de signer au PSG et faisant le forcing auprès de sa direction pour parvenir à ses fins. Interrogé par le site Virage, il avait reconnu être allé « loin ».

Rejoindre le Paris Saint-Germain est un rêve pour bon nombre de joueurs, surtout en étant originaire de la capitale. Fabrice Pancrate fait partie de ceux qui ont eu la chance de porter le maillot rouge et bleu, rejoignant la formation parisienne en 2004, en provenance du Mans. Un transfert qui ne fut pas simple à concrétiser comme il l’avait expliqué auprès du site Virage.

«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen ! https://t.co/dBxQXSb7Lu — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« J’ai fait le forcing, j’ai été loin » « Le président ne voulait pas me laisser partir. J’ai fait le forcing, j’ai été loin. Ma face du ghetto est ressortie à ce moment-là. Avec le recul je regrette ce que j’ai dit au président du Mans. Mais j’étais sur une autre planète, avait expliqué l’ancien attaquant en 2016. En plus, Le Mans descendait en Ligue 2. On leur avait offert la Ligue 1, j’étais venu pour gratuit et on me refuse le PSG, à moi, un titi parisien, la tour Eiffel sur le côté là ! T’es fou ! Et puis il faut voir d’où je venais. Le trajet parcouru ! J’ai commencé à Louhans Cuiseaux, j’ai été formé là-bas. J’aurais pu commencer au Red Star ou au Racing mais je voulais quitter la banlieue. Le vivier ici était tellement énorme. Et puis, à la fin, on a tous des trajectoires différentes mais on a le même but. Regarde Rothen, avec qui j’ai joué, lui il a été formé à Caen et on s’est retrouvé tous les deux à Paris finalement. »