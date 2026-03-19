Mercato - OM : Un joueur va faire son retour à Marseille (et tout le monde l'avait oublié)

Au terme d'une saison très mouvementée, l'OM devrait connaître un été également agité avec, comme souvent, des nombreux mouvements sur le mercato. Et le premier est d'ailleurs peut-être connu puisqu'un joueur pourrait faire son retour. Et cela faisait très longtemps que l'on avait plus entendu parler de lui.
L'été prochain, l'OM devrait une nouvelle fois animer le mercato. Après une saison très mouvementée, l'effectif va probablement encore bouger et plusieurs joueurs pourraient même quitter le club phocéen qui s'apprête également à récupérer un joueur qui n'avait plus fait l'actualité depuis très longtemps.
Cornelius de retour à l'OM ?
Il s'agit effectivement de Derek Cornelius. Recruté pour 4M€ en provenance de Malmö en 2024, le défenseur canadien avait connu une première saison compliquée avant d'être prêté aux Glasgow Rangers l'été dernier. Toutefois, selon Transferfeed, le club écossais ne devrait pas lever son option d'achat, ce qui poussera l'OM à le récupérer cet été. Pas sûr toutefois que les Marseillais ne le conservent en vue de la saison prochaine.
Le Canada continue de miser sur lui
Et malgré une saison compliquée du côté des Rangers, Derek Cornelius peut se projeter vers la Coupe du monde puisque Jesse Marsch, le sélectionneur du Canada a confirmé qu'il comptait toujours sur le défenseur de l'OM : « La sélection de mars comprendra de nombreux joueurs blessés qui ne peuvent pas disputer les matchs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont souffert de blessures de longue durée. Des joueurs comme Alistair Johnston, Derek Cornelius et Promise David. Nous allons constituer un groupe un peu plus large, afin d'inclure certains de ces joueurs blessés et de les intégrer dans leur protocole de retour au jeu. Ils ne participeront peut-être pas aux matchs, mais nous voulons qu’ils soient présents au sein de l’équipe. Nous avons encore suffisamment de temps pour que les joueurs puissent se rétablir et retrouver leur pleine forme, ou du moins s’en approcher, d’ici juin. »