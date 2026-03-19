Mercato - OM : Un joueur va faire son retour à Marseille (et tout le monde l'avait oublié)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une saison très mouvementée, l'OM devrait connaître un été également agité avec, comme souvent, des nombreux mouvements sur le mercato. Et le premier est d'ailleurs peut-être connu puisqu'un joueur pourrait faire son retour. Et cela faisait très longtemps que l'on avait plus entendu parler de lui.

L'été prochain, l'OM devrait une nouvelle fois animer le mercato. Après une saison très mouvementée, l'effectif va probablement encore bouger et plusieurs joueurs pourraient même quitter le club phocéen qui s'apprête également à récupérer un joueur qui n'avait plus fait l'actualité depuis très longtemps.

Derek Cornelius banished as #Rangers loan move unravels - the defender has been ordered to train with the Ibrox youth team.



He is still expected to travel with the #CanMNT later this month.https://t.co/vOyzTu9jaz — Jack Cranmer (@JackCranmerX) March 17, 2026

Cornelius de retour à l'OM ? Il s'agit effectivement de Derek Cornelius. Recruté pour 4M€ en provenance de Malmö en 2024, le défenseur canadien avait connu une première saison compliquée avant d'être prêté aux Glasgow Rangers l'été dernier. Toutefois, selon Transferfeed, le club écossais ne devrait pas lever son option d'achat, ce qui poussera l'OM à le récupérer cet été. Pas sûr toutefois que les Marseillais ne le conservent en vue de la saison prochaine.