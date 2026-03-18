Samir Nasri et Laure Boulleau sont d’accord : La «mauvaise nouvelle» annoncée sur Canal+

Depuis quelques temps maintenant, Samir Nasri et Laure Boulleau sont des voix importantes du monde audiovisuel du football français. Les deux chroniqueurs du Canal Football Club animé par Hervé Mathoux sont d’ailleurs d’accord sur un point et n’ont pas manqué d’annoncer une plutôt mauvaise nouvelle au micro de Canal +.

Samir Nasri et Laure Boulleau sont devenus des voix plutôt importantes du monde audiovisuel du football français. Les deux chroniqueurs du Canal Football Club, émission animée par Hervé Mathoux sur Canal +, n’hésitent pas à donner leur avis sur certaines situations. Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de commenter une plutôt mauvaise nouvelle sur la chaîne cryptée.

Samir Nasri estime en effet que la blessure à la cheville de Bradley Barcola pourrait être préjudiciable au PSG . « S’il est absent 1 mois, il ratera les quarts de finale. Ça risque d’être un coup dur pour le PSG. C’est le joueur le plus en forme ou le plus régulier offensivement. Oui c’est une mauvaise nouvelle pour les Parisiens. Une entorse, c’est minimum trois semaines » a confié l’ancien de l’ OM sur Canal +. Et Laure Boulleau partage ce point de vue.

«Ça tombe au moins bon des moments»

« La cheville, parfois, on est surpris. Il y a des entorses qu'on pense courtes et ça dure des plombes. C’est vrai qu’avec les chevilles je suis toujours assez prudente. Mais c’était l’homme le plus en forme du PSG. Donc ça tombe au moins bon des moments » a confié l’ancienne latérale gauche du PSG.

Selon L’Equipe, Bradley Barcola devrait être forfait pour les quarts de finale aller et retour de la Ligue des champions. L’international français devrait également manquer le rassemblement de l’équipe de France du mois de mars. Au vu de la forme récente de l’attaquant de 23 ans, buteur contre Chelsea ce mardi soir (0-3), c’est une blessure dont le PSG se serait bien passé.