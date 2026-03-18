Thierry Henry : L’invitation surprise d’un joueur de l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion du monde et d’Europe au cours de sa carrière de joueur, Thierry Henry a frôlé l’or olympique dans son costume d’entraîneur pendant les JO de Paris 2024. Depuis, « Titi » se focalise sur son job de consultant et interagi avec certains joueurs de l’équipe de France comme ce fut le cas mardi soir. L’occasion de recevoir une invitation inattendue.

Depuis son départ de l’équipe de France Espoirs après la médaille d’argent décrochée aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Thierry Henry semble avoir mis sur pause sa carrière d’entraîneur afin de pleinement s’investir dans son rôle de consultant pour Sky Sports ainsi que CBS Sports où il forme les soirs de Ligue des champions une équipe qui a su conquérir le grand public. Mardi, un joueur de l’équipe de France est apparu devant les caméras du diffuseur afin de lui remettre une invitation de vive voix.

Aurélien Tchouaméni dropped by just to say hi to coach Thierry Henry 👋🇫🇷 pic.twitter.com/xDrU1DljYZ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026

Thierry Henry, l’une des premières têtes d’affiche de l’émission d’Aurélien Tchouaméni Le 9 février 2024, Aurélien Tchouaméni et Sébastien Abdelhamid présentait la première émission de leur concept qui a bien prospéré depuis : The Bridge. Pour ce premier opus, Khatia Buniatishvili, Thierry Henry, Francis Ngannou et Steven Bartlett avaient répondu à l’invitation. Depuis, quelques autres stars du sport ou du divertissement sont également passées dans l’émission. Mardi soir, auteur d’une passe décisive pour Vinicius Jr face à Manchester City en 1/8ème de finale de Ligue des champions (2-1), Tchouaméni était présent au micro de CBS Sports pour interagir avec Micah Richards, Kate Scott, Thierry Henry ou encore Jamie Carragher.