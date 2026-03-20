«Vous êtes complètement fous» : Vanessa Le Moigne décide de tout plaquer, «j’ai dit stop»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La finale de la CAN 2025 restera dans toutes les mémoires, y compris pour de mauvaises raisons. En effet, Vanessa Le Moigne avait révélé avoir été victime de cyberharcèlement après avoir posé une question qui a fait parler à Edouard Mendy. La journaliste de beIN SPORTS revient sur cette période qui l'a poussé à dire stop.

La finale de la CAN 2025 va rester dans l'histoire compte tenu de son scénario complétement fou qui avait vu le Sénégal l'emporter face au Maroc, avant que la CAF ne donne finalement la victoire sur tapis vert aux Lions de l'Atlas. Une compétition qui a également marqué la carrière de Vanessa Le Moigne. La journaliste de beIN SPORTS a effectivement subi un cyberharcèlement d'une rare violence après une question posée à Edouard Mendy, le portier des Lions de la Terranga. Et elle a d'ailleurs raconté ce qu'elle a vécu.

🚨 Signal d’alarme envoyé par plusieurs journalistes de sport, après la décision récente de @Vanessalemoigne de stopper sa couverture du foot. L’objectif : dénoncer le cyberharcèlement, le sexisme et le manque de soutien systémique. https://t.co/3PLFsEIzXk — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) January 24, 2026

Vanessa Le Moigne se confie sur son cyberharcèlement « Le cyberharcèlement, moi, je le vis, allez, à chaque compétition. Je m’y suis habituée très bizarrement. Et en vérité, ça ne me fait rien. En revanche, sur cette finale, ça a été méga exacerbé. Cette troisième CAN que je couvrais pour beIN SPORTS, elle était importante pour moi. C’est comme un amour toxique en fait », raconte-t-elle dans une interview accordée à Her Story avant de poursuivre son récit.