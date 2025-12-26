Nouvelle histoire pour Zidane : La déclaration d’amour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance rassurante avec l'Algérie contre le Soudan pour l'entrée en lice des Fennecs dans cette CAN 2025, Luca Zidane semble avoir gagné la confiance de son sélectionneur national, Vladimir Petkovic, qui lui a déclaré sa flamme en conférence de presse après la rencontre.

L'Algérie a fait ses grands débuts dans cette CAN 2025 au Maroc mercredi en battant assez largement le Soudan (3-0), l'occasion pour Luca Zidane de s'illustrer positivement sous le maillots des Fennecs. Pour sa deuxième sélection sous le maillot algérien, le gardien de 27 ans a rendu une belle copien, et le sélectionneur national de l'Algérie, Vladimir Petkovic, n'a pas manqué de rendre hommage à Zidane après le match.

« Nous pouvons avoir une grande confiance en lui » « Luca Zidane a apporté la sécurité nécessaire à l'équipe. Il a été très bon dans le jeu au pied et lors de ses sorties. Je suis satisfait de sa performance, étant donné que c'est l'un de ses premiers matches avec l'Algérie, je pense que nous pouvons avoir une grande confiance en lui », a indiqué le sélectionneur de l'Algérie, qui accorde donc sa confiance à Luca Zidane et lui déclare sa flamme.