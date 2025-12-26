Mbappé avec Zidane : C'est déjà terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison, Kylian Mbappé tentera d'atteindre une troisième finale de Coupe du monde de suite avec l'équipe de France. Et si jamais il parvenait à remporter un deuxième Mondial, l'attaquant du Real Madrid inscrirait son nom dans la légende. Néanmoins, Frank Leboeuf refuse catégoriquement la comparaison avec Zinedine Zidane.

L'été prochain aux Etats-Unis, Kylian Mbappé peut entrer dans la légende en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Avec actuellement 12 buts, en seulement deux participations, l'attaquant du Real Madrid a besoin de 4 réalisations pour égaler Miroslav Klose. De quoi le mettre au Panthéon du football français devant Zinedine Zidane ? Frank Leboeuf répond à cette question.

Mbappé-Zidane : Leboeuf tranche catégoriquement « Mbappé au-dessus de Zidane un jour ? Certainement pas ! Il n'y a pas de comparaison possible. Comparer les carrières et les époques est difficile. Mais ce dont Zidane est capable, en plus d'être un grand joueur, son comportement – même avec ses erreurs de 2006 – font qu'il est adoré du public », confie-t-il à Goal, avant d'en rajouter une couche.