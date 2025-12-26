Kylian Mbappé, la rupture annoncée avec une star !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, le Real Madrid est en pleine crise. Le club madrilène a notamment essayé de surmonter le malaise avec Vinicius Jr. Le Brésilien reprochait à Xabi Alonso d’avoir fait passer Kylian Mbappé devant lui dans la hiérarchie. La direction merengue s’est alors rangée derrière le coach espagnol, marquant ainsi la fracture avec l’attaquant de 25 ans.

Le Real Madrid traverse une période critique depuis quelques jours. La relation entre Xabi Alonso et le reste du vestiaire s’est considérablement dégradée. Vinicius Jr aurait notamment du mal avec le coach espagnol. Le Brésilien reprocherait notamment au technicien de 44 ans d’avoir fait passer Kylian Mbappé devant lui dans la hiérarchie.

Fracture marquée entre Vinicius Jr et le Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, le début des problèmes réside dans le remplacement controversé de Vinicius Jr contre le FC Barcelone le 26 octobre dernier. L’international auriverde avait alors laissé éclater sa colère contre Xabi Alonso. Et le Real Madrid n’a pas hésité une seule seconde à se ranger derrière son entraîneur dans ce clash, marquant ainsi la fracture entre l’attaquant de 25 ans et les Merengue.