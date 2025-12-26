Karim Benzema : Le coup de foudre avec une superstar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien mentor et par la suite entraîneur de Karim Benzema au sein du Real Madrid, Zinedine Zidane a vécu des choses très particulières avec le buteur français. Une sorte de coup de foudre humain entre les deux hommes, sur lequel Zidane s'est longuement confié en 2022 avant que Benzema ne remporte son Ballon d'Or.

Recruté par le Real Madrid en provenance de l'OL en 2009, Karim Benzema a rapidement noué une relation privilégiée avec Zinedine Zidane qui a réintégré l'organigramme du club dès 2010, et a été son entraîneur à deux reprises. D'ailleurs, dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Zidane se confiait sans détour sur ses liens particuliers avec Benzema et lui déclarait sa flamme.

« Karim est comme mon petit frère » « Il y a de l’affection. Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu. Je suis le dernier de la famille », a confié Zinedine Zidane, qui semble donc avoir un lien très particulier avec Karim Benzema avec qui il a eu le rôle de grand frère.