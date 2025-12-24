Zinedine Zidane : Les adieux qui inquiètent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il s'agisse d'un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane n'est pas encore officiellement présenté comme le futur sélectionneur de l'équipe de France. Une situation qui agace profondément Pierre Ménès qui espère que l'attente des adieux de Didier Deschamps ne va pas tout gâcher avec Zizou.

Tout laisse penser que Zinedine Zidane sera le futur sélectionneur de l'équipe de France. Cependant, à force de se demander quel serait le meilleur timing pour les adieux de Didier Deschamps, Pierre Ménès s'inquiète du fait que Zizou puisse finir par rejoindre le Real Madrid.

Pierre Ménès s'impatiente pour Zidane « Les coaches français, il y a Franck Haise, Bruno Génésio, Pierre Sage… Les trois sont bons. Maintenant, est-ce qu’ils sont suffisamment bons pour être sélectionneurs de l’équipe nationale. J’ai envie de dire que tant qu’on n’a pas essayé, on ne saura pas… Mais la question, ce n’est pas vraiment ça. Je trouve ça un peu insupportable ce pas de deux entre la Fédé et Zinedine Zidane », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.