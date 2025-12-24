Zinedine Zidane : Les adieux qui inquiètent !

Bien qu'il s'agisse d'un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane n'est pas encore officiellement présenté comme le futur sélectionneur de l'équipe de France. Une situation qui agace profondément Pierre Ménès qui espère que l'attente des adieux de Didier Deschamps ne va pas tout gâcher avec Zizou.
Tout laisse penser que Zinedine Zidane sera le futur sélectionneur de l'équipe de France. Cependant, à force de se demander quel serait le meilleur timing pour les adieux de Didier Deschamps, Pierre Ménès s'inquiète du fait que Zizou puisse finir par rejoindre le Real Madrid.
Pierre Ménès s'impatiente pour Zidane
« Les coaches français, il y a Franck Haise, Bruno Génésio, Pierre Sage… Les trois sont bons. Maintenant, est-ce qu’ils sont suffisamment bons pour être sélectionneurs de l’équipe nationale. J’ai envie de dire que tant qu’on n’a pas essayé, on ne saura pas… Mais la question, ce n’est pas vraiment ça. Je trouve ça un peu insupportable ce pas de deux entre la Fédé et Zinedine Zidane », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«C’est ridicule»
« Si la Fédé veut éviter que Zinedine Zidane soit tenté de retourner au Real Madrid, il faudrait le nommer maintenant… De toute façon, Didier Deschamps a dit qu’il partait, je ne vois pas en quoi ça gênerait son travail que son successeur soit nommé dès maintenant. Le truc est là. Les joueurs s’en foutent à la limite que ce soit Didier Deschamps ou Zinedine Zidane, ils vont jouer une Coupe du Monde et ils sont motivés pour jouer cette Coupe du Monde, pas pour faire un cadeau d’adieu à Didier Deschamps. C’est ridicule », ajoute Pierre Ménès