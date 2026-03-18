Mercato - OM : Une star avait été vendue de force, «je n’ai jamais voulu partir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme beaucoup d'autres clubs aux moyens financiers limités, l'OM se retrouve parfois dans l'obligation de vendre ses meilleurs talents afin de récupérer un gros chèque et d'assurer la stabilité de ses finances. C'est notamment ce qui est arrivé il y a un peu plus de 20 ans avec l'un des joueurs qui s'était imposé comme la grande star de l'OM, et qui souhaitait d'ailleurs rester au club.

Les faits remontent à l'été 2004, alors que l'OM sortait d'une saison mouvementée avec une 7e place décevante en championnat, mais un gros parcours jusqu'en finale de Coupe UEFA (perdue contre le FC Valence). Un joueur s'était particulièrement illustré au cours de cet exercice, comptabilisant au total 32 buts et 7 passes décisives sous le maillot marseillais, ce qui a donc logiquement attiré les convoitises sur le marché des transferts. L'OM a finalement vendu sa star pour 38,5M€ à Chelsea alors qu'elle ne souhaitait pas s'en aller... Il s'agit bien sûr de Didier Drogba.

Mercato - OM : Un grand attaquant va débarquer grâce à... Mason Greenwood ? https://t.co/qU1I1jAzas — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« L'OM, mon club de cœur » Interrogé en mai 2025 dans l'émission The Bridge d'Aurélien Tchouaméni, Drogba a une nouvelle fois rappelé tout l'amour qu'il portait à l'OM : « J'aurais aimé ne jouer que pour une seule équipe. Quand je vois quelqu'un comme Totti (Francesco), comme Maldini (Paolo), Gerrard (Steven), c'est beau. Cela signifie qu'à chaque fois tu as réussi à t'adapter aux nouvelles personnes qui arrivent au club. J'aurais aimé faire ça à Marseille. C'est mon club de cœur », confie Didier Drogba, qui n'aura porté le maillot de l'OM qu'une seule saison et semble donc amèrement le regretter.