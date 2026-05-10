Mercato : C’est confirmé, le PSG veut signer un gros joueur en Ligue 1 !

Cet été, nul doute que le PSG va se montrer actif sur le mercato estival. Le club de la capitale continue de chercher à recruter local, et lorgne depuis plusieurs mois un certain Maghnes Akliouche. Alors que l’international Français aimerait signer dans la capitale, l’intérêt parisien à son égard vient d’être confirmé dans la presse.
Engagé dans une folle fin de saison, le PSG va continuer sur sa lancée cet été. Fidèle à sa nouvelle politique sportive, le club de la capitale va chercher à recruter des jeunes joueurs talentueux cet été. Et une fois encore, Paris va se pencher sur le marché de la Ligue 1, avec certains profils intéressants comme Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Maghnes Akliouche (AS Monaco). Récemment, Sky Sport révélait d’ailleurs que le milieu offensif monégasque était très proche d’une signature en faveur du PSG.
L’Equipe confirme pour Akliouche
Et ce dimanche, l’Equipe confirme que le PSG est bel et bien décidé à recruter Akliouche cet été. Si pour l’instant, le club parisien a décidé de se focaliser sur sa fin de saison, les dirigeants devraient passer à l’action pour l’international Français. Maghnes Akliouche, qui a brillé contre le PSG cette saison, est par ailleurs quasi-certain de quitter Monaco dans les prochaines semaines annonce le quotidien sportif.
« J’ai du mal à imaginer Akliouche au PSG, mais pourquoi pas »
Pour l’ancien consultant de Canal + Pierre Ménès, Akliouche prendrait un risque en signant au PSG : « Je pense que si Monaco peut faire un bon billet sur le transfert d’Akliouche, ils le feront. J’entends parler du PSG, mais maintenant je ne vois pas bien à quel poste. Je le trouve un petit peu trop offensif pour le milieu de terrain du PSG, mais pas assez offensif pour jouer en attaque. J’ai du mal à imaginer Akliouche au PSG, mais pourquoi pas... » De son côté, le principal intéressé affirmait en mars dernier que l’intérêt parisien à son égard était flatteur : « Le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un, voire le meilleur club de France. Pour moi, ça reste flatteur. »