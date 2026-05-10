Mercato : C’est confirmé, le PSG veut signer un gros joueur en Ligue 1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, nul doute que le PSG va se montrer actif sur le mercato estival. Le club de la capitale continue de chercher à recruter local, et lorgne depuis plusieurs mois un certain Maghnes Akliouche. Alors que l’international Français aimerait signer dans la capitale, l’intérêt parisien à son égard vient d’être confirmé dans la presse.

Engagé dans une folle fin de saison, le PSG va continuer sur sa lancée cet été. Fidèle à sa nouvelle politique sportive, le club de la capitale va chercher à recruter des jeunes joueurs talentueux cet été. Et une fois encore, Paris va se pencher sur le marché de la Ligue 1, avec certains profils intéressants comme Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Maghnes Akliouche (AS Monaco). Récemment, Sky Sport révélait d’ailleurs que le milieu offensif monégasque était très proche d’une signature en faveur du PSG.

L’Equipe confirme pour Akliouche Et ce dimanche, l’Equipe confirme que le PSG est bel et bien décidé à recruter Akliouche cet été. Si pour l’instant, le club parisien a décidé de se focaliser sur sa fin de saison, les dirigeants devraient passer à l’action pour l’international Français. Maghnes Akliouche, qui a brillé contre le PSG cette saison, est par ailleurs quasi-certain de quitter Monaco dans les prochaines semaines annonce le quotidien sportif.