PSG - «Si Monaco peut faire un bon billet, ils le feront» : Le transfert Maghnes Akliouche prend forme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se montrer plus actif que lors du précédent mercato estival. Dans cette optique, Luis Campos continuera son projet qui consiste à recruter les meilleurs espoirs français. Et cela tombe bien puisque Maghnes Akliouche pourrait être sur le marché.

Le mercato estival du PSG s'annonce un peu plus agité que le précédent. Luis Campos est déjà actif en coulisses et compte bien poursuivre sur la lignée du projet enclenché ces derniers mois en misant sur de jeunes talents, d'autant plus s'ils sont français. Dans cette optique, le club parisien s'intéresse assez logiquement au polyvalent joueur de l'AS Monaco Maghnes Akliouche. Une piste qui pourrait prendre de l'ampleur surtout si le club du Rocher ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. Pour Pierre Ménès, les Monégasques ne pourront effectivement pas refuser un gros chèque pour leur international français.

Pierre Menes évoque le cas Akliouche « Je pense que si Monaco peut faire un bon billet sur le transfert d’Akliouche, ils le feront. J’entends parler du PSG, mais maintenant je ne vois pas bien à quel poste. Je le trouve un petit peu trop offensif pour le milieu de terrain du PSG, mais pas assez offensif pour jouer en attaque. J’ai du mal à imaginer Akliouche au PSG, mais pourquoi pas... », explique l'ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube.