Mercato - PSG : Ce joueur de l’équipe de France en avait marre, «je m’en vais»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Deux ans avant le rachat du PSG par le Qatar, les dirigeants parisiens ont vendu un joueur de l'équipe de France qui évoluait au Parc des Princes depuis plusieurs saisons. Ce dernier ne se sentait pas de continuer l'aventure parisienne dans ces conditions, et il s'est longuement confié quelques années plus tard sur les raisons de ce départ du PSG.

En 2009, alors que le PSG traversait une période compliquée sur le plan sportif, l'un des éléments cadres de l'effectif parisien avait décidé de plier bagages après trois saisons passées du côté du Parc des Princes. Ce joueur, qui faisait également partie de l'équipe de France malgré son statut d'éternel remplaçant (11 sélections), souhaitait relever un nouveau défi et avait donc fini par quitter le PSG à un an du terme de son contrat pour signer au LOSC. Il s'agit de Mickaël Landreau.

La «trahison» qui agace les supporters du PSG sur les réseaux sociaux https://t.co/hOr4R2w9nt — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« C'est trop difficile ici » Interrogé en juin 2009 dans France Football, l'ancien gardien du PSG s'est confié sur les raisons de ce choix : « Je leur ai dit que je ne m'épanouissais pas totalement au PSG et qu'à mon sens ce serait impossible d'y parvenir. Dans ces conditions, je m'en vais. C'est trop difficile ici pour envisager de finir mon contrat et, plus encore, de le prolonger », confie Landreau, qui était arrivé libre au PSG en provenance du FC Nantes en 2006.