Mercato - PSG : Ce joueur de l’équipe de France en avait marre, «je m’en vais»

Deux ans avant le rachat du PSG par le Qatar, les dirigeants parisiens ont vendu un joueur de l'équipe de France qui évoluait au Parc des Princes depuis plusieurs saisons. Ce dernier ne se sentait pas de continuer l'aventure parisienne dans ces conditions, et il s'est longuement confié quelques années plus tard sur les raisons de ce départ du PSG.
En 2009, alors que le PSG traversait une période compliquée sur le plan sportif, l'un des éléments cadres de l'effectif parisien avait décidé de plier bagages après trois saisons passées du côté du Parc des Princes. Ce joueur, qui faisait également partie de l'équipe de France malgré son statut d'éternel remplaçant (11 sélections), souhaitait relever un nouveau défi et avait donc fini par quitter le PSG à un an du terme de son contrat pour signer au LOSC. Il s'agit de Mickaël Landreau.
« C'est trop difficile ici »
Interrogé en juin 2009 dans France Football, l'ancien gardien du PSG s'est confié sur les raisons de ce choix : « Je leur ai dit que je ne m'épanouissais pas totalement au PSG et qu'à mon sens ce serait impossible d'y parvenir. Dans ces conditions, je m'en vais. C'est trop difficile ici pour envisager de finir mon contrat et, plus encore, de le prolonger », confie Landreau, qui était arrivé libre au PSG en provenance du FC Nantes en 2006.
« On protège les comportements de certains »
Le contexte sportif et la situation globale du PSG ne convenait plus au gardien remplaçant de l'équipe de France, notamment en raison d'un favoritisme envers certains joueurs qu'il jugeait inacceptable : « Et puis, à Paris, il y a tellement d'incertitudes et, par voie de conséquence, un tel manque de sérénité... Ici, il arrive qu'on protège les comportements de certains car ils sont dans la bonne mouvance, et qu'on en assassine d'autres qui donnent tous les jours pour le club », a précisé Landreau sur son départ du PSG.