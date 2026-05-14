Lewis Hamilton et Kim Kardashian : «Les choses sont devenues sérieuses», la nouvelle révélation sur leur couple !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton suscite de nombreuses rumeurs. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de la célèbre Kim Kardashian. Une nouvelle révélation vient d’ailleurs de tomber sur les coulisses du couple le plus glamour de l’année 2026.

Plutôt discret à cet égard depuis sa séparation avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, Lewis Hamilton voit de nouveau sa vie sentimentale agiter la toile. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Depuis février dernier, les deux stars sont inséparables. Le Britannique et la célèbre femme d’affaires américaine ont notamment été aperçus en train de s’embrasser à Malibu et de se tenir main dans la main à Broadway. Une nouvelle révélation vient d’ailleurs de tomber sur les coulisses du couple.

«Ils ont regardé des propriétés à Malibu, Beverly Hills et Santa Barbara» « Kim et Lewis veulent un endroit rien qu’à eux, quelque part où ils peuvent aller sans risquer que les enfants de Kim débarquent à l’improviste. La plupart des couples réserveraient simplement un week-end ensemble, mais avec leur niveau de célébrité, chaque fois qu’ils vont à l’hôtel, ils doivent faire une inspection de sécurité complète. C’est comme une visite présidentielle. Il est beaucoup plus simple d’avoir leur propre refuge privé. Ils ont regardé des propriétés à Malibu, Beverly Hills et Santa Barbara » a confié une source au magazine heat, dans des propos rapportés par F1i.