F1 - Max Verstappen chez Mercedes : Les deux raisons qui rendent ce transfert impossible ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est sujet à de nombreuses rumeurs depuis le début de cette saison de F1. Le quadruple champion du monde est assez régulièrement évoqué sur le départ chez Red Bull. Mercedes fait notamment partie des écuries qui pourraient le récupérer. Seulement, deux raisons rendraient ce transfert impossible.

Et si Max Verstappen quittait Red Bull à l’issue de cette saison de F1 ? Après avoir vécu un début d’année délicat, le Néerlandais n’a pas fermé la porte à un départ. Parmi les potentielles destinations du quadruple champion du monde, Mercedes est régulièrement évoquée. Toto Wolff n’a jamais caché son intérêt pour le pilote de 28 ans. Seulement, deux raisons rendraient ce transfert plutôt impossible à réaliser.

Le transfert de Verstappen plombé par Antonelli ? Tout d’abord, une éventuelle arrivée de Max Verstappen au sein de l’écurie allemande pourrait être compromise par la montée en puissance de Kimi Antonelli. « Les gens sont fascinés par l’idée de voir Max quitter Red Bull. Mais il faut aussi se demander si Max a réellement envie d’arriver chez Mercedes pour partager le garage avec Kimi Antonelli. Max ne serait évidemment pas intimidé, mais cela pourrait devenir une situation compliquée si Kimi commence à prendre régulièrement des points importants ou à s’imposer dans les moments clés » a expliqué l’analyste Peter Winsdor dans des propos rapportés par Paddock GP.