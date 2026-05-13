F1 - Max Verstappen : Voilà les trois destinations possibles pour son transfert ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler depuis le début de cette saison de F1. Le Néerlandais pourrait quitter Red Bull à l’issue de l’année si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Gunther Steiner a alors dévoilé quelles étaient les trois destinations possibles pour le quadruple champion du monde.

Et si Max Verstappen quittait Red Bull à l’issue de cette saison de F1 ? Le quadruple champion du monde a connu un début d’année délicat, notamment à cause de la nouvelle réglementation. Le Néerlandais n’a ainsi pas fermé la porte à un potentiel départ. Le pilote de 28 ans pourrait changer d’écurie ou alors explorer de nouveaux horizons du sport automobile. Gunther Steiner a toutefois dévoilé quelles étaient les destinations possibles pour Max Verstappen s’il restait en F1.

Max Verstappen chez Ferrari, McLaren ou Mercedes ? « À mon avis, Max ne peut aller que dans trois équipes : Ferrari, McLaren ou Mercedes. Les meilleures équipes sont prêtes à écarter certains pilotes pour faire place à des talents générationnels » a confié l’ancien dirigeant d’Haas dans des propos rapportés par Daily Sports. Reste maintenant à voir si une écurie voudra bien faire de la place à Max Verstappen en se séparant de l’un de leurs deux pilotes.