F1 - Max Verstappen : Voilà les trois destinations possibles pour son transfert ?

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler depuis le début de cette saison de F1. Le Néerlandais pourrait quitter Red Bull à l’issue de l’année si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Gunther Steiner a alors dévoilé quelles étaient les trois destinations possibles pour le quadruple champion du monde.
Et si Max Verstappen quittait Red Bull à l’issue de cette saison de F1 ? Le quadruple champion du monde a connu un début d’année délicat, notamment à cause de la nouvelle réglementation. Le Néerlandais n’a ainsi pas fermé la porte à un potentiel départ. Le pilote de 28 ans pourrait changer d’écurie ou alors explorer de nouveaux horizons du sport automobile. Gunther Steiner a toutefois dévoilé quelles étaient les destinations possibles pour Max Verstappen s’il restait en F1.
Max Verstappen chez Ferrari, McLaren ou Mercedes ?
« À mon avis, Max ne peut aller que dans trois équipes : Ferrari, McLaren ou Mercedes. Les meilleures équipes sont prêtes à écarter certains pilotes pour faire place à des talents générationnels » a confié l’ancien dirigeant d’Haas dans des propos rapportés par Daily Sports. Reste maintenant à voir si une écurie voudra bien faire de la place à Max Verstappen en se séparant de l’un de leurs deux pilotes.
Les écuries de F1 vont devoir trancher pour Verstappen
McLaren a déjà indiqué par l’intermédiaire de son Team Principal Zak Brown qu’un départ de Lando Norris ou d’Oscar Piastri n’était pas vraiment dans ses projets. Du côté de Mercedes, ce serait George Russell qui serait sacrifié pour Max Verstappen. L’écurie allemande entendrait miser sur Kimi Antonelli sur le long terme. Par ailleurs, Toto Wolff n’a jamais caché son intérêt pour le Néerlandais. Ferrari, de son côté, devra trancher entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton en cas de transfert de Max Verstappen. Le premier a toujours évolué sous les couleurs de l’écurie italienne mais n’a eu que très rarement la chance de se battre pour les premières places jusqu’à présent. Le second est sur la fin de sa carrière mais n’a pas caché ses intentions de continuer au sein de la Scuderia tant qu’il le peut. Affaire à suivre...