Bruno Génésio futur entraîneur de l’OM : Walid Acherchour se lâche sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM devrait changer d'entraîneur cet été avec un départ très probable d'Habib Beye, et il semblerait que la direction du club phocéen souhaite se tourner avec un coach français pour l'avenir. Le nom de Bruno Génésio revient donc avec insistance, mais de son côté, Walid Acherchour ne croit pas à cette option et l'a fait savoir sur RMC.

En fin de contrat avec le LOSC, Bruno Génésio semble bien parti pour quitter le club nordiste à l'issue de cette saison, et son profil pourrait idéalement correspondre aux attentes de l'OM. En effet, avec la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif en lieu et place de Medhi Benatia, le club phocéen devrait privilégier un profil français dans sa quête d'un nouveau coach cet été, et Génésio pourrait donc faire partie des favoris. Walid Acherchour a évoqué le sujet mardi soir dans l'After Foot, et il explique pourquoi il ne croit absolument pas à cette piste Bruno Génésio à l'OM.

« Persuadé que Genesio ne survit pas à l'OM » « Bruno Genesio priorité de l’OM ? Non. Il doit être dans une short-list pour l'Olympique de Marseille s’il est sur le marché. Parce qu'il faudra voir aussi ce que fait Genesio à la fin de la saison avec Olivier Létang parce que s’il y a Ligue des Champions, on va voir ce qui va se passer aussi sur la fin de saison. Il y avait du grabuge en pleine saison, mais la saison s'est plutôt bien terminée. Si Genesio est sur le marché, il doit y avoir une réflexion autour surtout s’il y a un projet franco-français avec un directeur sportif français. Mais je pense que l'Olympique de Marseille ne doit pas s’enfermer dans un marché français. Mais si on ouvre un marché français, bien évidemment que c'est logique d'évoquer son nom. Maintenant, de là à être une priorité... Il ne passe pas avant Christophe Galtier. De toute façon, je suis déboussolé. De Zerbi, il y a 2 ans, j'y croyais pleine barre. Je vais prendre beaucoup de recul avec ce qui va se passer l'année prochaine à l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas fermé à l'idée de Genesio, je ne suis pas fermé à l'idée d'avoir un entraîneur français, mais je ne vais pas m’enthousiasmer. [...] ce qui s’est passé en février à l’OM, je suis persuadé que Genesio n’y survit pas », assure Acherchour.