Zidane craque complètement, l’insulte qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La finale de la Coupe du Monde 2006 est notamment restée célèbre pour le coup de boule infligé par Zinedine Zidane envers Marco Materazzi. Ce dernier aurait copieusement insulté la soeur de l'ancien joueur de l'équipe de France, ce qui aurait déclenché ce craquage de Zidane qui s'est longuement confié sur son geste.

Les faits remontent au 9 juillet 2006, alors que l'équipe de France affrontait l'Italie en finale de la Coupe du Monde à Berlin. Les deux équipes se retrouvaient en prolongations (1-1 au terme du temps additionnel), et Zinedine Zidane s'est alors rendu coupable d'un violent coup de boule sur l'Italien Marco Materazzi. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Zidane s'est confié sur les insultes qui ont provoqué ce geste violent.

« Il a insulté ma sœur » « Ce jour-là, ma maman est très fatiguée. J’ai plusieurs fois ma sœur au téléphone dans la journée. Je sais que ma maman n’est pas bien mais ce n’est pas très grave non plus. Ça m’interpelle néanmoins. Je reste quand même concentré. Mais ce sont des choses qui se bousculent. La pression, ceci, cela. Lui (Materazzi), il ne me parle pas de ma mère. Il a souvent dit qu’il n’avait pas insulté ma mère. C’est vrai. Mais il a insulté ma sœur, qui était auprès de ma maman à ce moment-là. Sur un terrain, il y a déjà eu des insultes. Tout le monde se parle, parfois mal, mais tu ne fais rien. Là, ce jour-là, il s’est passé ce qu’il s’est passé », confie Zinedine Zidane sur les coulisses de son altercation avec Materazzi.