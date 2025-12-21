Zinedine Zidane : Le mariage qui vire à l’échec !

Ancien joueur de l'OM, Djibril Cissé a connu un beau début de carrière puisqu'après son aventure à Auxerre, il a signé à Liverpool. Pourtant l'ancien international français aurait pu rejoindre le Real Madrid alors que Zinédine Zidane lui avait indiqué que le club merengue s'intéressait à lui. Mais il a tenu parole.
Ancien coéquipier de Zinédine Zidane en Equipe de France, Djibril Cissé a pris l'habitude de croiser la légende du football français, lui qui compte au total 41 sélections. L'ancien attaquant révèle que sa carrière aurait pu prendre une trajectoire différente puisque le Real Madrid s'était positionné sur son dossier. C'est finalement Liverpool qu'il a choisi.
Zidane vient chercher Djibril Cissé, il dit non
Après son début de carrière à Auxerre, Djibril Cissé signe à Liverpool en 2004 où il restera jusqu'en 2006 avant de rejoindre l'OM. Il raconte pourtant que le Real Madrid était une option sérieuse. « Il y a l’anecdote avec Zizou qui vient me voir en Corée pendant la Coupe du monde et qui me dit "on est intéressé. Tu fais quoi la saison prochaine ?" » révèle Cissé pour Histoires de Foot.
Djibril Cissé a choisi Liverpool
A cette époque, Djibril Cissé n'était pas encore pleinement engagé avec Liverpool mais il a décidé de donner la priorité au club anglais avec qui il était en contact. « J’ai dit que j’avais déjà donné ma parole à Liverpool. Ce n’était pas une option pour moi de faire autre chose, pourtant les papiers n’étaient pas signés. J’ai tenu parole et j’ai bien fait » poursuit-il.