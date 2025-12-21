Zinedine Zidane : Le mariage qui vire à l’échec !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur de l'OM, Djibril Cissé a connu un beau début de carrière puisqu'après son aventure à Auxerre, il a signé à Liverpool. Pourtant l'ancien international français aurait pu rejoindre le Real Madrid alors que Zinédine Zidane lui avait indiqué que le club merengue s'intéressait à lui. Mais il a tenu parole.

Ancien coéquipier de Zinédine Zidane en Equipe de France, Djibril Cissé a pris l'habitude de croiser la légende du football français, lui qui compte au total 41 sélections. L'ancien attaquant révèle que sa carrière aurait pu prendre une trajectoire différente puisque le Real Madrid s'était positionné sur son dossier. C'est finalement Liverpool qu'il a choisi.

Zidane vient chercher Djibril Cissé, il dit non Après son début de carrière à Auxerre, Djibril Cissé signe à Liverpool en 2004 où il restera jusqu'en 2006 avant de rejoindre l'OM. Il raconte pourtant que le Real Madrid était une option sérieuse. « Il y a l’anecdote avec Zizou qui vient me voir en Corée pendant la Coupe du monde et qui me dit "on est intéressé. Tu fais quoi la saison prochaine ?" » révèle Cissé pour Histoires de Foot.