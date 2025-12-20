Zidane et l’équipe de France : Il débarque, le rêve réalisé !

Passé par Sochaux, l’OM, l’OL ou encore l’AJ Auxerre, Benoît Pedretti a également eu l’occasion de porter le maillot de l’équipe de France (22 sélections), et d’évoluer aux côtés de Zinedine Zidane. Une grande fierté pour l’ancien milieu défensif, qui s’était prononcé sur le sujet il y a quelques années.
Jouer en équipe de France est un rêve pour chaque joueur, le faire avec Zinedine Zidane est un autre privilège que certains internationaux tricolores ont eu la chance de découvrir. C’est notamment le cas de Benoît Pedretti, qui ne cachait pas en 2020 sa satisfaction d’avoir pu approcher le champion du monde en sélection.
« Quand j'ai débarqué chez les Bleus, je pense que Zidane ne savait pas qui j’étais »
« Ma plus grande fierté ? Le fait d'avoir évolué en équipe de France avec (Zinédine) Zidane, qui était mon idole, en tant que fan de foot. Quand j'ai débarqué chez les Bleus (en 2002), je pense qu'il ne savait pas qui j'étais, vu que j'évoluais à Sochaux et lui au Real (il rit). À l'entraînement, il était délirant : un festival de passements de jambes, de crochets… », se souvenait l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, interrogé par L’Équipe.
« Mon fils m'a dit : "Mais t'as vraiment joué avec "Zizou" ? C'était pas une blague ?" »
« Pendant le confinement, j'ai fait des rangements et j'ai retrouvé une photo sur laquelle l'on me voit avec lui. Mon fils, qui a 11 ans, l'a vue et m'a dit : "Mais t'as vraiment joué avec "Zizou" ? C'était pas une blague ?" Le petit était fier de son papa (il sourit) », savourait Pedretti.