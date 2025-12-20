Zidane et l’équipe de France : Il débarque, le rêve réalisé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par Sochaux, l’OM, l’OL ou encore l’AJ Auxerre, Benoît Pedretti a également eu l’occasion de porter le maillot de l’équipe de France (22 sélections), et d’évoluer aux côtés de Zinedine Zidane. Une grande fierté pour l’ancien milieu défensif, qui s’était prononcé sur le sujet il y a quelques années.

Jouer en équipe de France est un rêve pour chaque joueur, le faire avec Zinedine Zidane est un autre privilège que certains internationaux tricolores ont eu la chance de découvrir. C’est notamment le cas de Benoît Pedretti, qui ne cachait pas en 2020 sa satisfaction d’avoir pu approcher le champion du monde en sélection.

« Quand j'ai débarqué chez les Bleus, je pense que Zidane ne savait pas qui j’étais » « Ma plus grande fierté ? Le fait d'avoir évolué en équipe de France avec (Zinédine) Zidane, qui était mon idole, en tant que fan de foot. Quand j'ai débarqué chez les Bleus (en 2002), je pense qu'il ne savait pas qui j'étais, vu que j'évoluais à Sochaux et lui au Real (il rit). À l'entraînement, il était délirant : un festival de passements de jambes, de crochets… », se souvenait l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, interrogé par L’Équipe.