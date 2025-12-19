«Choqué», Zidane a mis une claque en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En débarquant au sein de l'équipe de France en 2006 à l'occasion de la Coupe du Monde, Franck Ribéry a donc eu l'occasion de rencontrer Zinedine Zidane, qu'il admirait beaucoup. La gentillesse ainsi que la simplicité du numéro 10 ont d'ailleurs mis une claque à l'ancien joueur du Bayern Munich comme il l'a dévoilé dans les colonnes de L'EQUIPE.

Sélectionné à la surprise générale par Raymond Domenech en 2006 alors qu'il n'avait encore jamais connu l'équipe de France, Franck Ribéry a donc fait la connaissance de Zinedine Zidane en stage juste avant le début du Mondial. Et dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en mars dernier, il raconte avoir tout de suite pris «une claque» en rencontrant Zidane chez les Bleus.

« J'ai pris une claque de bonheur ! » « C'est toujours un kiff d'être avec Zizou ! On a toujours eu un bon rapport. Il reste comme un grand frère. Je n'ai pas joué longtemps avec lui en bleu mais ça a été un des plus beaux moments en 2006. J'ai commencé par le dessert en équipe de France ! Quand j'arrive au stage de Tignes avant la Coupe du monde, la première personne sur qui je tombe dans l'ascenseur, c'est Zizou. J'ai pris une claque de bonheur ! Je n'ai pas honte de le dire : j'étais un petit garçon, le gars de ma cité de Boulogne que je revoyais faire la fête dans la rue en 1998. Et là, Zizou devant moi, dans l'ascenseur... J'étais choqué ! », indique Franck Ribéry.