Mbappé - Zidane : La rupture est totale !

Capitaine de l’équipe de France depuis la retraite d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé est plus que jamais le leader des Bleus. Cependant, pour Christophe Dugarry, l’attaquant du Real Madrid est loin d’avoir l’aura de Zinedine Zidane, qui a porté les Bleus pendant plusieurs années.

Si le talent de Kylian Mbappé n'a jamais été remis en question, on ne peut pas en dire autant de son leadership. Cela ne l'a pas empêché de récupérer le brassard de capitaine de l'équipe de France après la retraite internationale d'Hugo Lloris. Mais Christophe Dugarry estime que l'ancien joueur du PSG est encore loin de l'impact qu'avait Zinedine Zidane.

Dugarry compare le leadership de Mbappé et Zidane « Je trouve justement que Mbappé a trop voulu fédérer à un moment ou un autre. Il n’a peut-être pas les capacités, le caractère, l’intelligence pour fédérer. J’ai eu la chance de côtoyer Zizou, de par son attitude il fédérait. Ce n’est pas dans sa façon de parler », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.