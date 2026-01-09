Sa première fois avec Wembanyama, une star balance tout !

Léon Marchand et Victor Wembanyama. Les deux athlètes ont fait briller les couleurs tricolores pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après une collaboration marketing avec Nike ces derniers mois, ils se sont retrouvés à San Antonio. L’occasion pour Marchand de vivre une grande première grâce à Wemby.
Victor Wembanyama n’a pas spécialement brillé pendant la large victoire des San Antonio Spurs contre les Los Angeles Lakers (107-91) dans la nuit de mercredi à jeudi. Cependant, l’essentiel a été assuré puisque la franchise texane a pris le meilleur sur les Californiens au Frost Bank Center où un invité de marque pour les fans français de NBA était présent en bord terrain.
«Là, c'est une grande première. Je n'avais jamais été au bord du parquet»
Léon Marchand, multiple médaillé olympique en natation aux JO de Paris 2024, a été aperçu puis photographié aux côtés de Wemby à l’issue de la rencontre. Ce fut une première pour le nageur qui s’est installé aux Etats-Unis pour sa carrière en courtside, lui qui n’avait connu que les gradins jusqu’ici.
« J'avais fait des matches de Kevin Durant quand j'étudiais à Phoenix (entre 2021 et 2024), mais j'étais tout en haut du stade. Là, c'est une grande première. Je n'avais jamais été au bord du parquet. Je ne suis pas un énorme fan de basket. Je regarde surtout les grosses affiches. Mais ce qui m'attire, c'est surtout de voir les joueurs de près, de voir comment ils gèrent leurs efforts, physiquement et mentalement. (…) Être au bord du terrain, ça permet aussi de voir qui mène la danse. On ne se rend pas compte à la télé, mai j'ai trouvé que Victor était hyper vocal. C'était beau de le voir jouer en vrai. Il a une élégance dingue avec le ballon, que ce soit la façon dont il le touche, où dans la manière de le faire tourner en tirant au panier. Cette classe, cette finesse, je ne crois pas avoir vu ça chez beaucoup d'autres joueurs ».
«Je ne sais pas si on a eu aussi lourd que lui en courtside sur la saison»
La présence de Léon Marchand a généré un sentiment de joie chez Victor Wembanyama, qui a effectué avec lui et Kylian Mbappé une campagne publicitaire pour Nike en 2025. En conférence de presse, la star du basket français s’est lâchée à ce sujet. « C’est super de le voir là. C’est inspirant aussi parce qu’on côtoie les meilleurs joueurs du monde un peu tous les soirs avec notre activité. Mais le voir là, voir un gars qui pèse comme ça, je ne sais pas si on a eu aussi lourd que lui en courtside sur la saison ». Une soirée qui restera gravée dans leurs mémoires pendant un moment.