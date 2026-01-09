Sa première fois avec Wembanyama, une star balance tout !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Léon Marchand et Victor Wembanyama. Les deux athlètes ont fait briller les couleurs tricolores pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après une collaboration marketing avec Nike ces derniers mois, ils se sont retrouvés à San Antonio. L’occasion pour Marchand de vivre une grande première grâce à Wemby.

Victor Wembanyama n’a pas spécialement brillé pendant la large victoire des San Antonio Spurs contre les Los Angeles Lakers (107-91) dans la nuit de mercredi à jeudi. Cependant, l’essentiel a été assuré puisque la franchise texane a pris le meilleur sur les Californiens au Frost Bank Center où un invité de marque pour les fans français de NBA était présent en bord terrain.

«Là, c'est une grande première. Je n'avais jamais été au bord du parquet»

Léon Marchand, multiple médaillé olympique en natation aux JO de Paris 2024, a été aperçu puis photographié aux côtés de Wemby à l’issue de la rencontre. Ce fut une première pour le nageur qui s’est installé aux Etats-Unis pour sa carrière en courtside, lui qui n’avait connu que les gradins jusqu’ici.

« J'avais fait des matches de Kevin Durant quand j'étudiais à Phoenix (entre 2021 et 2024), mais j'étais tout en haut du stade. Là, c'est une grande première. Je n'avais jamais été au bord du parquet. Je ne suis pas un énorme fan de basket. Je regarde surtout les grosses affiches. Mais ce qui m'attire, c'est surtout de voir les joueurs de près, de voir comment ils gèrent leurs efforts, physiquement et mentalement. (…) Être au bord du terrain, ça permet aussi de voir qui mène la danse. On ne se rend pas compte à la télé, mai j'ai trouvé que Victor était hyper vocal. C'était beau de le voir jouer en vrai. Il a une élégance dingue avec le ballon, que ce soit la façon dont il le touche, où dans la manière de le faire tourner en tirant au panier. Cette classe, cette finesse, je ne crois pas avoir vu ça chez beaucoup d'autres joueurs ».