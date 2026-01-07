NBA - «C’est dur» : L'annonce déchirante sur Victor Wembanyama...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une très grosse prestation en sortie de banc avec 30 points, Victor Wembanyama n'a toutefois pas pu évité la défaite des Spurs face aux Grizzlies. Et pour cause, le Français n'a pas disputé les dernières minutes du match puisqu'il revenait de blessure. «C’est dur pour ce gamin», regrettait même son coach Mitch Johnson.

Cette première partie de saison est très particulière pour Victor Wembanyama. Bien que le Français enchaîne les grosses performances avec des Spurs deuxièmes de la conférence Ouest, les blessures le limitent grandement. C'est la raison pour laquelle, il ne début plus les matches et joue un rôle de sixième homme. Contre Memphis, Wemby a ainsi inscrit 30 points en sortie de banc, en seulement 21 minutes minutes de jeu, ce qu'il n'a pas suffi à éviter la défaite pour San Antonio qui s'est incliné d'un petit point (105-106). Il faut dire que les Spurs n'ont pas pu compter sur Wembanyama en fin de match, protégé par son coach Mitch Johnson.

«C’est dur pour ce gamin» « C’est dur pour ce gamin. Il y a beaucoup de yo-yo dernièrement. On essaie de le soutenir au mieux et il fait un boulot phénoménal », a-t-il confié en conférence de presse, en référence aux nombreuses absences pour blessure de Victor Wembanyama.