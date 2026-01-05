NBA : Wembanyama à la retraite, l'incroyable révélation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, les San Antonio Spurs avaient hérité du premier choix de la Draft et sans grande surprise, la franchise du Texas avait alors pris Victor Wembanyama. Le Français s'est donc envolé de l'autre côté de l'Atlantique où il brille actuellement pour sa 3ème saison sur les parquets américains. De quoi d'ailleurs donner un sacré privilège à Wembanyama en vue de sa retraite, lui qui n'a que 22 ans et encore de belles années devant lui.

Annoncé comme un véritable crack du basket, Victor Wembanyama confirme tout son talent sur les parquets de NBA. Drafté par les Spurs, le Français avait réussi une première saison très prometteuse. Coupé dans son élan lors de son deuxième exercice par une thrombose veineuse, Wemby est revenu encore plus fort pour sa troisième saison. Avec une moyenne de 24,3 points et 11,7 rebonds par matchs, Wembanyama impressionne et ce n'est que le début...

Une retraite à vie payée par la NBA ! A 22 ans, Victor Wembanyama n'est qu'au début de carrière et a encore de belles et nombreuses années devant lui en NBA. Mais voilà que le Français a d'ores et déjà assuré une retraite confortable. En effet, dans une vidéo avec JustRiadh, Guerschon Yabusele, joueur des Knicks, a révélé que les joueurs qui jouent au moins 3 ans en NBA bénéficiaient d'une retraite à vie payée par la Ligue. C'est donc désormais le cas de Victor Wembanyama.