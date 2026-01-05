NBA : Wembanyama à la retraite, l'incroyable révélation !

En 2023, les San Antonio Spurs avaient hérité du premier choix de la Draft et sans grande surprise, la franchise du Texas avait alors pris Victor Wembanyama. Le Français s'est donc envolé de l'autre côté de l'Atlantique où il brille actuellement pour sa 3ème saison sur les parquets américains. De quoi d'ailleurs donner un sacré privilège à Wembanyama en vue de sa retraite, lui qui n'a que 22 ans et encore de belles années devant lui.
Annoncé comme un véritable crack du basket, Victor Wembanyama confirme tout son talent sur les parquets de NBA. Drafté par les Spurs, le Français avait réussi une première saison très prometteuse. Coupé dans son élan lors de son deuxième exercice par une thrombose veineuse, Wemby est revenu encore plus fort pour sa troisième saison. Avec une moyenne de 24,3 points et 11,7 rebonds par matchs, Wembanyama impressionne et ce n'est que le début...
Une retraite à vie payée par la NBA !
A 22 ans, Victor Wembanyama n'est qu'au début de carrière et a encore de belles et nombreuses années devant lui en NBA. Mais voilà que le Français a d'ores et déjà assuré une retraite confortable. En effet, dans une vidéo avec JustRiadh, Guerschon Yabusele, joueur des Knicks, a révélé que les joueurs qui jouent au moins 3 ans en NBA bénéficiaient d'une retraite à vie payée par la Ligue. C'est donc désormais le cas de Victor Wembanyama.
D'autres avantages en ligne de mire !
Guerschon Yabusele peut désormais lui aussi bénéficier de cette retraite payée par la NBA et c'est d'ailleurs pour cela qu'il était revenu aux Etats-Unis, à Philadelphie, après les Jeux Olympiques. Mais le Français cherche désormais à obtenir d'autres avantages. Effectuant sa 4ème année en NBA, l'actuel joueur des Knicks, comme il l'a révélé pour JustRiadh, va pouvoir bénéficier d'une prise en charge à vie des soins médicaux. et voilà qu'en cas de cinquième année dans la Ligue, c'est tout sa famille qui pourra profiter de la prise en charge des soins médicaux.