Wembanyama menacé, il calme tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment revenu à la compétition, Victor Wembanyama voit son temps de jeu être géré minutieusement. Et pour cause, le physique du Français est encore fragile. Alors qu’en NBA, il faut obligatoirement disputer 65 matchs afin d’être éligible aux récompenses individuelles, le génie français fait pleinement confiance au staff des Spurs concernant son cas. Explications.

A peine revenu sur les parquets après avoir été blessé durant plusieurs semaines, Victor Wembanyama a subi un nouveau coup dur face aux Knicks de New-York il y a deux jours. Mais cette fois-ci plus de peur que de mal pour le pivot français. Auteur d’une belle saison, Wemby souhaite clairement être éligible aux trophées individuels de fin de saison.

Wembanyama menacé par une règle en NBA ? Pour cela, Victor Wembanyama devra absolument disputer au moins 65 rencontres comme le stipule la règle en NBA. Conscient qu’il ne peut pas se permettre de manquer trop de matchs, le Français de 21 ans fait pleinement confiance au staff médical des Spurs afin de gérer au mieux son temps de jeu.