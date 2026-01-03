Wembanyama menacé, ça chauffe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent dans la nuit de vendredi à samedi contre les Pacers (123-113) après sa blessure au genou gauche quelques jours auparavant, Victor Wembanyama a connu son 13e forfait de la saison. La star française doit désormais limiter les absences pour espérer être éligible aux récompenses individuelles dans quelques mois…

Plus de peur que de mal pour Victor Wembanyama. Pour le dernier match de l’année 2025, le joyau français est sorti sur blessure contre les New York Knicks (134-132), touché au genou gauche suite à une mauvaise réception sur un rebond. Les examens passés par la star des Spurs n’ont révélé aucune lésion ligamentaire, mais sa franchise a tout de même dû s’en passer pour se défaire des Pacers (123-113) vendredi soir. Wembanyama reste incertain pour la réception de Portland dans la nuit de samedi à dimanche.

La règle qui pourrait coûter cher à Wembanyama Des absences qui pourraient avoir de lourdes conséquences dans quelques mois, puisque les récompenses individuelles comme le MVP ou le Defensive Player of the Year restent conditionnées par la règle des 65 matches disputés en saison régulière. Wembanyama en est à 13 forfaits et va désormais devoir éviter les absences.