Wembanyama : Le pire est craint !

Victor Wembanyama a terminé son année 2025 par une grosse frayeur, victime d’une blessure contre les New York Knicks (134-132) mercredi après une mauvaise réception sur un rebond. Mais plus de peur que de mal pour la star française des Spurs, qui ne souffre d’aucune lésion ligamentaire.

Victor Wembanyama et les Spurs ont connu une belle frayeur mercredi. Après 31 points à 83% au tir, un contre, une passe décisive et 13 rebonds en 23 minutes contre les New York Knicks (134-132), le Français a dû quitter les siens après une mauvaise réception sur un rebond. Touché au genou gauche, Wembanyama, déjà absent en décembre pour un problème au mollet gauche, s’est montré rassurant sur son état.

« Je me sens bien » « Je me sens bien, très bien même, surtout avec la victoire. Mais j'imagine que la question concerne plutôt mon corps. Je me sens bien, juste un peu endolori. Je suis très confiant. J'étais d'ailleurs très près de vouloir retourner sur le terrain. Mais ils m'ont retenu (le staff médical des Spurs) », a confié Wembanyama après la partie, rapporté par L’Équipe.