NBA - Wembanyama : «Je ne l'accepte pas», le grand changement qui le fait halluciner !

S’il a fait son retour dans le cinq de départ lors du dernier match des San Antonio Spurs face à l’Utah Jazz (114-127), Victor Wembanyama avait jusque-là toujours été utilisé en sortie de banc depuis qu’il est revenu de blessure. Ce que ne comprend pas Paul Pierce, qui n’a jamais vu « une superstar de son envergure » accepter cela.

Revenu de blessure le 13 décembre dernier, Victor Wembanyama a enchaîné sept matchs d’affilée en sortant du banc. Une série qui s’est arrêtée dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la défaite des San Antonio Spurs face à l’Utah Jazz (114-127), malgré les 32 points du Français, inscrits en 27 minutes.

Wembanyama de retour dans le cinq de départ et fin de série pour les Spurs Laisser Victor Wembanyama hors du cinq de départ s’est avéré une réussite pour les San Antonio Spurs qui, avant de s’incliner contre le Jazz, restaient sur huit victoires de rang en saison régulière, dont trois face au champion en titre, l’Oklahoma City Thunder. Mais comme l’a souligné Paul Pierce, voir une star accepter cette situation est une rareté en NBA.