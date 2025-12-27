Wembanyama : Retour légendaire, il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De retour sur les parquets après sa blessure, Victor Wembanyama porte les Spurs de San Antonio vers les sommets. Le génie français, qui n’est clairement pas encore à 100 %, s’impose comme un véritable leader naturel. Pour la légende Paul Pierce, « Wemby » peut accomplir l’impossible au sein de la franchise texane.

Les Spurs de San Antonio ont terrorisé le champion en titre ! La franchise texane a battu deux fois de suite le Thunder d’Oklahoma City, avec une nouvelle victoire le jour de Noël (102-117). De retour sur les parquets NBA depuis la mi-décembre, Victor Wembanyama continue d’impressionner.

« Je ne vois aucune autre équipe qui matche aussi bien » Ancienne légende des Celtics de Boston, Paul Pierce est sous le charme. « Je ne vois aucune autre équipe qui matche aussi bien avec eux quand on parle de jeunesse, de coaching et de superstar. À San Antonio, il y a des joueurs de première, deuxième et troisième année qui vont devenir All-Stars », a confié l’ancien ailier, relayé par Parlons Basket.