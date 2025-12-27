Wembanyama - NBA : «Des mauviettes», l'énorme punchline !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Encore vainqueur face au champion NBA en titre, les Oklahoma City Thunder, les Spurs menés par Victor Wembanyama semblent prendre l'avantage en ce moment après 3 victoires en l'espace d'une dizaine de jours face aux mêmes adversaires. Le Français a encore été à son avantage et la comparaison avec son homologue en face fait beaucoup parler. En effet, certains reprochent à Chet Holmgren de ne pas avoir réussi à faire illusion.

Brillant lors de la victoire des Spurs face à Oklahoma (117-102) jeudi, Victor Wembanyama a fait souffrir son adversaire Chet Holmgren. Le pivot de 23 ans n'était pas vraiment dans le coup et a été dominé par le joueur français. L'ancien joueur Kendrick Perkins en attendait beaucoup plus de sa part.

« Les Spurs dominent les Thunder et les font passer pour des mauviettes » 2èmes de la Conférence Ouest en NBA, les Spurs de San Antonio ont infligé une troisième défaite consécutive aux leaders d'Okhlahoma en l'espace d'une dizaine de jours. Victor Wembanyama s'est encore illustré face à un pivot adversaire un peu absent. « Je dois m'en prendre à Chet Holmgren pendant une minute. Il joue mollement dans ce match. Victor Wembanyama veut en découdre. Il esquive le combat pour l'instant, avec cette faute violente qu'il a commise, et ses cris et ses applaudissements sur la ligne des lancers francs. Chet devra se montrer plus combatif la prochaine fois qu'ils affronteront les Spurs. Ce sera peut-être en phase finale, mais il devra se montrer plus combatif, car pour l'instant, les Spurs dominent les Thunder et les font passer pour des mauviettes » ose même Kendrick Perkins au micro de ESPN.