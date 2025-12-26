NBA : Victor Wembanyama annonce sa séparation !

Lorsqu'il débarque en NBA en 2023, Victor Wembanyama est rapidement présenté comme le grand rival de Chet Holmgren, deuxième de la Draft 2022. Mais la star des Spurs affirme lui-même qu'il n'y a plus photo entre les deux joueurs, actant la séparation avec le joueur d'OKC.
Numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama était le rookie le plus attendu en NBA depuis LeBron James. D'autant plus que l'année précédente, le Thunder avait choisi en deuxième position Chet Holgrem, lui aussi présenté comme un grand espoir au poste d'intérieur. Et alors que cette saison, les Spurs se présentent comme les principaux rivaux d'OKC dans la course au titre, la rivalité aurait pu être à son paroxysme entre les deux joueurs.
Wembanyama acte la séparation avec Holgrem
Cependant, Victor Wembanyama semble avoir pris ses distances face à Chet Holgrem, et ce qui devait être la grande rivalité des prochaines années en NBA se transforme en un solo du Français. Ce dernier a d'ailleurs été interrogé sur le sujet avant le deuxième de trois affrontements entre les deux franchises. « Une rivalité ? Effectivement, je ne pense pas à ça. En tout cas, sportivement, non, il n'y a pas photo (entre lui et moi) », a lâché Victor Wembanyama, actant de façon catégorique la séparation avec Chet Holgrem.
«Sportivement, non, il n'y a pas photo»
Plus globalement, Victor Wembanyama assure qu'il ne se concentre pas sur Chet Holgrem, puisque le leader du Thunder n'est autre que le MVP en titre, le meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander : « Le MVP est sur le terrain, donc c'est forcément notre priorité principale. N'importe quel joueur devient difficile à défendre quand il faut constamment venir en aide sur le MVP ». Il faut dire que pendant que Wemby est déjà présenté comme le franchise player des Spurs, Holgrem n'est que la troisième option offensive d'OKC. La rivalité entre les deux intérieurs semble donc bien enterrées.