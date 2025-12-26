NBA : Victor Wembanyama annonce sa séparation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsqu'il débarque en NBA en 2023, Victor Wembanyama est rapidement présenté comme le grand rival de Chet Holmgren, deuxième de la Draft 2022. Mais la star des Spurs affirme lui-même qu'il n'y a plus photo entre les deux joueurs, actant la séparation avec le joueur d'OKC.

Numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama était le rookie le plus attendu en NBA depuis LeBron James. D'autant plus que l'année précédente, le Thunder avait choisi en deuxième position Chet Holgrem, lui aussi présenté comme un grand espoir au poste d'intérieur. Et alors que cette saison, les Spurs se présentent comme les principaux rivaux d'OKC dans la course au titre, la rivalité aurait pu être à son paroxysme entre les deux joueurs.

Wembanyama acte la séparation avec Holgrem Cependant, Victor Wembanyama semble avoir pris ses distances face à Chet Holgrem, et ce qui devait être la grande rivalité des prochaines années en NBA se transforme en un solo du Français. Ce dernier a d'ailleurs été interrogé sur le sujet avant le deuxième de trois affrontements entre les deux franchises. « Une rivalité ? Effectivement, je ne pense pas à ça. En tout cas, sportivement, non, il n'y a pas photo (entre lui et moi) », a lâché Victor Wembanyama, actant de façon catégorique la séparation avec Chet Holgrem.