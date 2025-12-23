NBA - Wembanyama : L’histoire d’amour aux Etats-Unis !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très attendu au moment de son arrivée en 2023, Victor Wembanyama a rapidement séduit les supporters des San Antonio Spurs. De par son talent et ses aptitudes physiques, qui en font un joueur unique en son genre, mais également par sa mentalité, le Français n’ayant pas le comportement d’une superstar.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les San Antonio Spurs étaient en déplacement sur le parquet des Washington Wizards (113-124) et plusieurs supporters de Victor Wembanyama en ont profité pour venir l’observer de plus près. C’est notamment le cas de Lydia, huit ans, que ses parents ont emmené voir jouer son idole pour la première fois.

« C’est un génie » « C’est la première fois qu’on vient le voir. Il est incroyable, il peut tout faire : contrer, marquer à trois points, claquer un dunk. C’est un génie », a confié son père, Xavier Herrera, dans des propos accordés à l’AFP, lui qui s'est dit surpris par le très bon début de saison des San Antonio Spurs. « Je ne m’attendais vraiment pas à une telle entame de saison. Je pensais qu’on aurait une saison de transition, mais à la place, on se projette déjà sur le premier tour des playoffs et pourquoi pas, ensuite, la finale de conférence ! »