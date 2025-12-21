NBA - Wembanyama : Le nouveau coup légendaire !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama inscrit un peu plus son nom dans l’histoire de la NBA. Déjà considéré comme l’un des meilleurs au sein de la ligue américaine, le phénomène de 21 ans a été l’un des grands artisans de la victoire des San Antonio Spurs sur le parquet des Atlanta Hawks (98-126). Il a par la même occasion poursuivi une excellente série.

100e match avec au moins un contre pour Wembanyama Comme le rapporte L’Equipe, Victor Wembanyama a enchaîné avec une 100e rencontre en réalisant au moins un contre. Il s’agit donc de la 3e plus longue série dans cet exercice, derrière Dikembe Mutombo (116 matchs) et Patrick Ewing (145 parties). Ce serait donc un palier historique pour le joueur phare des San Antonio Spurs, qui ne cessent de prouver qu’il peut rivaliser avec les meilleurs de l’histoire de la NBA.