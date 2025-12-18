NBA - Wembanyama : La grosse bagarre à l’étranger !

Pierrick Levallet

Entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, une certaine rivalité semble être en train de s’installer en NBA. Si le Français est considéré comme l’un des meilleurs de la ligue, le numéro 7 du Oklahoma City Thunder a quant à lui déjà remporté une bague. Le joueur des San Antonio Spurs commencerait ainsi à se montrer plus répondant dans ce duel à distance.

Victor Wembanyama a peut-être déjà trouvé son grand rival en NBA. Le Français livre en effet un duel à distance avec Chet Holmgren, drafté un an plus tôt dans la ligue américaine. Le joueur des San Antonio Spurs ne cesse de faire l’unanimité et s’installe comme l’un des meilleurs en NBA. Mais le pivot du Oklahoma City Thunder a pris de l’avance puisqu’il a remporté une bague la saison dernière. Les deux phénomènes se sont d’ailleurs affrontés à l’occasion des demi-finales de la NBA Cup le 14 décembre dernier (victoire des Spurs 109-111). Et pendant la rencontre, Wemby a montré un peu plus de répondant dans son duel avec Chet Holmgren.

«Wemby commence à faire partie du show» « Chet a déjà une bague. Si on parle de la NBA Cup, je ne sais pas si ça compte vraiment. Mais ce que j’aime, c’est que Wemby commence à faire partie du show. Il se sent bien, il a le droit de dire des choses. J’aime le voir plus bavard, provoquer, faire passer le message : ‘je suis là pour rester’ » a d’ailleurs expliqué Lou Williams dans l’émission Run It Back et dans des propos rapportés par Parlons Basket.