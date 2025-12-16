Wembanyama : La discussion secrète !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Preuve de la progression impressionnante de la franchise, les Spurs s'apprête à disputer la finale de la NBA Cup face aux Knicks. Une rencontre pour laquelle Victor Wembanyama ne sait pas encore s'il sera titulaire. Ce qui a donné lieu à des discussions en privé avec son coach Mitch Johnson.

Depuis le début de la saison, les Spurs impressionnent et démontrent les progrès réalisés par la franchise texane qui affrontera les Knicks dans la nuit de mardi à mercredi en finale de la NBA Cup, après la magnifique victoire contre Oklahoma City. Une rencontre pour laquelle Victor Wembanyama n'est pas encore certain d'être dans le cinq majeurs puisqu'il revient de blessure. Mais il va rapidement en parler avec son coach.

Wembanyama évoque ses discussions avec son coach « Ce sera un mélange de différentes opinions. Si j'ai ma propre opinion, elle sera aussi basée sur ce que je pense et sur ce que pense le staff... Je viens de dire beaucoup de choses pour ne rien dire (rires). En gros, on va en discuter », avant d'évoquer l'importance qu'aurait une éventuelle victoire dans cette compétition.