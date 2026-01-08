OM : De Zerbi lui «sort par les yeux» après le PSG, le coup de gueule ! 

Ce jeudi, le PSG s’est imposé face à l’OM lors du Trophée des champions aux tirs au but. Le club phocéen n’est pas passé loin de remporter un trophée, ce qui n’est plus arrivé depuis plus d’une dizaine d’années. Selon Walid Acherchour, les Marseillais auraient pu faire un peu mieux, à l’image de Roberto De Zerbi qu’il a critiqué sur les antennes de RMC.
Ce ne sera donc pas pour cette fois encore. Alors qu’il menait 2-1 face au PSG, l’OM s’est fait rattraper à la 95ème minute par un but de Gonçalo Ramos. Les deux équipes ont donc dû se départager lors des tirs au but et c’est le club de la capitale qui s’est imposé grâce à un grand Lucas Chevalier, auteur de deux arrêts décisifs.
Dembélé avait lancé le PSG
Tout avait bien commencé pour le PSG, qui avait ouvert le score en première période grâce à Ousmane Dembélé. À la suite d’une mauvaise sortie de Lucas Chevalier, l’OM était parvenu à égaliser à la 76ème minute sur penalty par l’intermédiaire de Mason Greenwood. Le club phocéen pensait même avoir fait le plus dur avec un CSC de Willian Pacho à la 87ème, mais c’était sans compter le supersub Gonçalo Ramos qui a arraché au bout du suspense la séance de tirs au but.
« Il me sort par les yeux »
L’OM peut donc avoir des regrets et surtout Roberto De Zerbi qui rêvait de remporter un titre avec le club phocéen. Dans l’After Foot, Walid Acherchour ne s’est pas fait prier pour critiquer la tactique de l’entraîneur italien. « Il y a des matchs où il doit sentir son groupe et si son groupe n’est pas réceptif, il doit revenir à des choses simples. Il doit arrêter de nous mettre Murillo dans l’interligne espace tout là-haut, peut-être que Murillo ne sait pas faire. Emerson, il faut le mettre face au jeu. C’est ça que je reproche à De Zerbi. Ce soir je suis fan de ce qu’il fait, mais il y a des matchs où il me sort par les yeux. Alors que j’ai beaucoup d’affection. Comme beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs, parfois on est fan mais ils peuvent nous exaspérer. De Zerbi, j’ai ce même sentiment et je n’ai plus envie de l’avoir. »